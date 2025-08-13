17:54:35 Среда, 13 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке при воздушной тревоге и ракетной опасности жители смогут укрыться в подъездах с устройствами разблокировки дверей

12:03 | 13.08.2025 | Общество

Печать

Кузнецк, 13 августа 2025. PenzaNews. Проект, предусматривающий обеспечение автоматической разблокировки дверей некоторых подъездов многоквартирных домов во время сигналов «Воздушная тревога» и «Ракетная опасность», реализован в Кузнецке Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

В Кузнецке при воздушной тревоге и ракетной опасности жители смогут укрыться в подъездах с устройствами разблокировки дверей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Средства на эти цели были выделены из областного бюджета, на территории города установлено 178 размыкателей электронных ключей подъездных дверей в многоквартирных домах. Это приблизительно один подъезд в доме. Это нужно для того, чтобы в случае воздушной тревоги, ракетной опасности прохожие, находящиеся рядом с домом, смогли зайти в открытый подъезд и спрятаться от поражающих элементов взрывного устройства, а также летящих осколков», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на всех подъездах, оборудованных соответствующими устройствами, будут размещены информационные таблички.

«Управление по делам ГО и ЧС города Кузнецка напоминает, что поводом для эвакуации служит сигнал «Внимание всем» — гул сирен более 3 минут. В городе 22 сирены, на здании администрации оборудовано речевое оповещение. Сирены слышны практически во всем городе, охват — 96%. При необходимости будет использоваться спецтранспорт, оборудованный оповещением, машины МЧС, полиции, Росгвардии», — поясняется в сообщении.


Читайте также
В Никольском районе мужчина ударил приятеля молотком по голове, возбуждено уголовное дело Житель Пензы по совету мошенника перевел на «безопасный счет» около 700 тыс. рублей
Житель Кузнецка поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 2,5 млн. рублей Прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о разливе канализационных стоков в Заре
В Пензе мошенники выманили у пенсионерки 930 тыс. рублей под предлогом проверки подлинности банкнот В Пензе задержанный после выстрела в воздух мужчина стал фигурантом дела о переделке оружия
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама