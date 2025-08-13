В Кузнецке при воздушной тревоге и ракетной опасности жители смогут укрыться в подъездах с устройствами разблокировки дверей Общество

Кузнецк, 13 августа 2025. PenzaNews. Проект, предусматривающий обеспечение автоматической разблокировки дверей некоторых подъездов многоквартирных домов во время сигналов «Воздушная тревога» и «Ракетная опасность», реализован в Кузнецке Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

«Средства на эти цели были выделены из областного бюджета, на территории города установлено 178 размыкателей электронных ключей подъездных дверей в многоквартирных домах. Это приблизительно один подъезд в доме. Это нужно для того, чтобы в случае воздушной тревоги, ракетной опасности прохожие, находящиеся рядом с домом, смогли зайти в открытый подъезд и спрятаться от поражающих элементов взрывного устройства, а также летящих осколков», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на всех подъездах, оборудованных соответствующими устройствами, будут размещены информационные таблички.

«Управление по делам ГО и ЧС города Кузнецка напоминает, что поводом для эвакуации служит сигнал «Внимание всем» — гул сирен более 3 минут. В городе 22 сирены, на здании администрации оборудовано речевое оповещение. Сирены слышны практически во всем городе, охват — 96%. При необходимости будет использоваться спецтранспорт, оборудованный оповещением, машины МЧС, полиции, Росгвардии», — поясняется в сообщении.