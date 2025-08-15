Обновление Привокзальной площади в Пензе не ограничится укладкой нового асфальта Общество

Пенза, 15 августа 2025. PenzaNews. Обновление Привокзальной площади в Пензе, стартовавшее в начале августе, не ограничится укладкой нового дорожного полотна. Это следует из сообщения, размещенного на сайте городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время дорожники занимаются установкой бортового камня, обустройством островков безопасности для пешеходов. На территории площади станции Пенза-I после фрезеровки будет уложено новое асфальтобетонное покрытие общей площадью 18 тыс. 751 кв. метр. Затем нанесут дорожную разметку. Планируется отремонтировать ливневые и водопроводные камеры, заменить остановочный павильон и перенести его ближе к зданию вокзала», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что эти работы планируется завершить в конце ноября.

«Средства на ремонтные мероприятия выделены из городского бюджета», — добавляется в сообщении.

В тексте также указано, что управлением ЖКХ Пензы совместно с ГБУ «Безопасный регион» решается вопрос об упорядочивании дорожного движения.

«По территории Привокзальной площади проходят 33 маршрута общественного транспорта — городские, межмуниципальные и дачные. По информации компаний-перевозчиков, в момент прибытия поездов автобусам большой вместимости сложно проехать из-за оставленных на проезжей части автомобилей граждан, встречающих пассажиров. Нарушается график работы общественного транспорта, возникает напряженная ситуация как для водителей, так и для пешеходов. В целях безопасности, для удобства жителей и гостей города предлагается разделить площадь на две зоны. Первая — только для общественного транспорта и организаций, заезд на территорию которых возможен только с этого участка. Вторая зона — для легковых машин», — поясняется в сообщении.

В нем отмечается, что важно разграничить назначение остановочных пунктов, чтобы на одних осуществлялась высадка пассажиров, на других — посадка.