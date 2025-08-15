20:33:45 Пятница, 15 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Обновление Привокзальной площади в Пензе не ограничится укладкой нового асфальта

10:02 | 15.08.2025 | Общество

Печать

Пенза, 15 августа 2025. PenzaNews. Обновление Привокзальной площади в Пензе, стартовавшее в начале августе, не ограничится укладкой нового дорожного полотна. Это следует из сообщения, размещенного на сайте городской администрации.

Обновление Привокзальной площади в Пензе не ограничится укладкой нового асфальта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время дорожники занимаются установкой бортового камня, обустройством островков безопасности для пешеходов. На территории площади станции Пенза-I после фрезеровки будет уложено новое асфальтобетонное покрытие общей площадью 18 тыс. 751 кв. метр. Затем нанесут дорожную разметку. Планируется отремонтировать ливневые и водопроводные камеры, заменить остановочный павильон и перенести его ближе к зданию вокзала», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что эти работы планируется завершить в конце ноября.

«Средства на ремонтные мероприятия выделены из городского бюджета», — добавляется в сообщении.

В тексте также указано, что управлением ЖКХ Пензы совместно с ГБУ «Безопасный регион» решается вопрос об упорядочивании дорожного движения.

«По территории Привокзальной площади проходят 33 маршрута общественного транспорта — городские, межмуниципальные и дачные. По информации компаний-перевозчиков, в момент прибытия поездов автобусам большой вместимости сложно проехать из-за оставленных на проезжей части автомобилей граждан, встречающих пассажиров. Нарушается график работы общественного транспорта, возникает напряженная ситуация как для водителей, так и для пешеходов. В целях безопасности, для удобства жителей и гостей города предлагается разделить площадь на две зоны. Первая — только для общественного транспорта и организаций, заезд на территорию которых возможен только с этого участка. Вторая зона — для легковых машин», — поясняется в сообщении.

В нем отмечается, что важно разграничить назначение остановочных пунктов, чтобы на одних осуществлялась высадка пассажиров, на других — посадка.


Читайте также
В Никольском районе мужчина ударил приятеля молотком по голове, возбуждено уголовное дело Житель Пензы по совету мошенника перевел на «безопасный счет» около 700 тыс. рублей
Житель Кузнецка поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 2,5 млн. рублей Прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о разливе канализационных стоков в Заре
Пенсионер из Заречного лишился более 1,2 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях В Каменском районе столкнулись грузовик и легковушка, погиб мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама