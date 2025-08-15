20:34:06 Пятница, 15 августа
В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям»

17:42 | 15.08.2025 | Общество

Пенза, 15 августа 2025. PenzaNews. 98 водителей привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение требований к перевозке детей в ходе профилактического мероприятия «Автокресло – детям», которое прошло на дорогах Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям». Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В целях сокращения числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров и пропаганды использования детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобилях на территории региона 14 августа 2025 года было проведено профилактическое мероприятие «Автокресло – детям». В ходе проведения мероприятия 98 водителей были привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 Кодекса об административных правонарушений Российской Федерации», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что нарушение требований к перевозке малолетних пассажиров влечет наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.


