Олег Денисов проконтролировал ход работ по восстановлению дорожного полотна на улице Захарова в Пензе Общество

Пенза, 24 сентября 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов проконтролировал ход работ по восстановлению дорожного полотна на улице Захарова.

Фото: T.me/denisov_ov

«При восстановлении дорожного покрытия после вскрышных работ контролируем не только сроки, но и соответствие нормам. К сожалению, не все подрядные организации соблюдают правила благоустройства. Вот и на улице Захарова появилось несколько «заплаток». Такой подход недопустим, поскольку снижает качество проезжей части и создает неудобства для горожан. По установленным стандартам повреждения нужно устранять исключительно картами. Теперь параллельно с ликвидацией еще одного разрытия — на пересечении улиц Захарова и Ставского — бригада исправляет свои недочеты», — написал он в своем Telegram-канале в среду, 24 сентября.

Олег Денисов добавил, что достигнута договоренность об укладке асфальта по всей ширине дороги на обеих полосах.

«Будем добиваться того, чтобы в будущем таких ситуаций было меньше. Взаимодействовать с организациями, требовать от них добросовестного исполнения своих обязательств», — пообещал глава Пензы.