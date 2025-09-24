18:55:00 Среда, 24 сентября
Олег Денисов проконтролировал ход работ по восстановлению дорожного полотна на улице Захарова в Пензе

17:30 | 24.09.2025 | Общество

Пенза, 24 сентября 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов проконтролировал ход работ по восстановлению дорожного полотна на улице Захарова.

Олег Денисов проконтролировал ход работ по восстановлению дорожного полотна на улице Захарова в Пензе

Фото: T.me/denisov_ov

«При восстановлении дорожного покрытия после вскрышных работ контролируем не только сроки, но и соответствие нормам. К сожалению, не все подрядные организации соблюдают правила благоустройства. Вот и на улице Захарова появилось несколько «заплаток». Такой подход недопустим, поскольку снижает качество проезжей части и создает неудобства для горожан. По установленным стандартам повреждения нужно устранять исключительно картами. Теперь параллельно с ликвидацией еще одного разрытия — на пересечении улиц Захарова и Ставского — бригада исправляет свои недочеты», — написал он в своем Telegram-канале в среду, 24 сентября.

Олег Денисов добавил, что достигнута договоренность об укладке асфальта по всей ширине дороги на обеих полосах.

«Будем добиваться того, чтобы в будущем таких ситуаций было меньше. Взаимодействовать с организациями, требовать от них добросовестного исполнения своих обязательств», — пообещал глава Пензы.


