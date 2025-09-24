Прокуратура добилась присвоения 93-летней жительнице Пензенской области статуса ветерана Великой Отечественной войны Общество

Пенза, 24 сентября 2025. PenzaNews. Прокуратура города Кузнецка Пензенской области через суд добилась присвоения 93-летней местной жительнице статуса ветерана Великой Отечественной войны.

«Установлено, что с 1942 по 1944 годы, будучи школьницей, она трудилась в коллективном хозяйстве «Гигант». Однако региональным министерством труда, социальной защиты и демографии пожилой женщине отказано в присвоении статуса ветерана Великой Отечественной войны в связи с отсутствием документов, подтверждающих факт работы в тылу в военное время. Выступая в защиту ее прав, прокурор направил в суд заявление об установлении юридического факта — работы в тылу. Заявленные требования суд удовлетворил», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время права пожилой женщины восстановлены.

«Ей присвоен положенный по закону статус и выдано соответствующее удостоверение. Женщина приобрела право воспользоваться предоставляемыми труженикам тыла мерами социальной поддержки», — сказано в тексте.