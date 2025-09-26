В Пензенской области установили квоты для приема на работу участников СВО Общество

Пенза, 26 сентября 2025. PenzaNews. Региональный закон, устанавливающий квоты для приема на работу участников специальной военной операции, принят в ходе 30-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 26 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Законом «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан в Пензенской области», проект которого был разработан по поручению губернатора, устанавливаются квоты для приема на работу участников СВО с целью обеспечения дополнительных гарантий права на труд и социальную защиту от безработицы. В соответствии с федеральным законом №565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» аналогичные меры поддержки на период до 1 года предусмотрены для лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Работодателям, численность сотрудников которых превышает 100 человек, устанавливается квота в размере 1% от среднесписочной численности работников. Если штат составляет от 36 до 100 человек включительно, квота — одно рабочее место», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального парламента.

В нем поясняется, что оформление в установленном порядке трудовых отношений возможно с гражданином, относящимся к одной из категорий — участник СВО или бывший заключенный.

«В выполнение выделенной квоты не включаются рабочие места, сохраненные за мобилизованными работниками, а также вакансии, предназначенные для трудоустройства инвалидов. Работодатели обязаны ежемесячно предоставлять госучреждению, уполномоченному в сфере занятости населения, информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей. Кроме того, законодательно установлены случаи освобождения работодателей от обязанности по выполнению квоты. Ответственность за нарушение настоящего закона определена кодексом Пензенской области об административных правонарушениях», — сказано в тексте.

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.