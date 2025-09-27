В Пензенской области 1 октября зазвучат сирены Общество

Пенза, 27 сентября 2025. PenzaNews. Комплексная проверка готовности систем оповещения населения пройдет в Пензенской области в предстоящую среду, 1 октября, в рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 10.00 до 11.00 по всему региону зазвучат сирены, затем пройдет сообщение по ТВ- и радиоканалам. Также информация будет доведена посредством SMS-сообщений, Telegram-каналов и приложения МЧС России», — сказано в тексте.

Из него следует, что в целом штабная тренировка рассчитана на два дня — 1 и 2 октября.

«Одной из целей тренировки является повышение уровня подготовки населения и должностных лиц, ответственных за развертывание и обеспечение функционирования объектов гражданской обороны, а также уточнение планирующих документов в рамках реализации мероприятий гражданской обороны. Во всех муниципальных образованиях пройдут практические мероприятия с привлечением техники экстренных служб в соответствии с поступившими вводными и принятыми решениями по их условной ликвидации», — поясняется в сообщении.