11:37:46 Суббота, 27 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области 1 октября зазвучат сирены

09:00 | 27.09.2025 | Общество

Печать

Пенза, 27 сентября 2025. PenzaNews. Комплексная проверка готовности систем оповещения населения пройдет в Пензенской области в предстоящую среду, 1 октября, в рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области 1 октября зазвучат сирены. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 10.00 до 11.00 по всему региону зазвучат сирены, затем пройдет сообщение по ТВ- и радиоканалам. Также информация будет доведена посредством SMS-сообщений, Telegram-каналов и приложения МЧС России», — сказано в тексте.

Из него следует, что в целом штабная тренировка рассчитана на два дня — 1 и 2 октября.

«Одной из целей тренировки является повышение уровня подготовки населения и должностных лиц, ответственных за развертывание и обеспечение функционирования объектов гражданской обороны, а также уточнение планирующих документов в рамках реализации мероприятий гражданской обороны. Во всех муниципальных образованиях пройдут практические мероприятия с привлечением техники экстренных служб в соответствии с поступившими вводными и принятыми решениями по их условной ликвидации», — поясняется в сообщении.


Читайте также
Работа экстренных служб в сквере Сердобска завершена, беспилотник утилизирован — губернатор Над Сердобском средствами РЭБ подавлена работа вражеского БПЛА самолетного типа
Один человек погиб, двое пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Кузнецком районе В Пензенской области молодой мужчина обвиняется в истязании ребенка своей сожительницы
Жительница Пензы перевела около 500 тыс. рублей на «безопасный счет» В Пензе 21 сентября состоится крестный ход
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама