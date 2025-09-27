Денис Соболев поздравил воспитателей и всех дошкольных работников с праздником Общество

Пенза, 27 сентября 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил воспитателей и всех дошкольных работников с профессиональным праздником.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые работники дошкольных учреждений города Пензы, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Важность вашей работы сложно переоценить. С вашей помощью дошколята учатся общаться друг с другом, познают мир, приобретают необходимые жизненные навыки. Вы обучаете их добру и справедливости, самостоятельности и ответственности, взаимопомощи и взаимовыручке, вносите достойный вклад в воспитание патриотизма и раскрываете способности и таланты ребят», — отметил спикер гордумы.

Он поблагодарил всех дошкольных работников за нелегкий, но столь нужный труд.

«Спасибо за вашу чуткость, любящее сердце, тепло души, доброе отношение к вашим маленьким воспитанникам! Искренне желаю счастья, здоровья, добра, благополучия, успехов в труде, исполнения всех желаний!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.