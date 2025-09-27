11:37:58 Суббота, 27 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Денис Соболев поздравил воспитателей и всех дошкольных работников с праздником

10:05 | 27.09.2025 | Общество

Печать

Пенза, 27 сентября 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил воспитателей и всех дошкольных работников с профессиональным праздником.

Денис Соболев поздравил воспитателей и всех дошкольных работников с праздником

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые работники дошкольных учреждений города Пензы, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Важность вашей работы сложно переоценить. С вашей помощью дошколята учатся общаться друг с другом, познают мир, приобретают необходимые жизненные навыки. Вы обучаете их добру и справедливости, самостоятельности и ответственности, взаимопомощи и взаимовыручке, вносите достойный вклад в воспитание патриотизма и раскрываете способности и таланты ребят», — отметил спикер гордумы.

Он поблагодарил всех дошкольных работников за нелегкий, но столь нужный труд.

«Спасибо за вашу чуткость, любящее сердце, тепло души, доброе отношение к вашим маленьким воспитанникам! Искренне желаю счастья, здоровья, добра, благополучия, успехов в труде, исполнения всех желаний!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.


Читайте также
Работа экстренных служб в сквере Сердобска завершена, беспилотник утилизирован — губернатор Над Сердобском средствами РЭБ подавлена работа вражеского БПЛА самолетного типа
Один человек погиб, двое пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Кузнецком районе В Пензенской области молодой мужчина обвиняется в истязании ребенка своей сожительницы
Жительница Пензы перевела около 500 тыс. рублей на «безопасный счет» В Пензе 21 сентября состоится крестный ход
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама