18:55:11 Суббота, 27 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Владимир Подобед в день 70-летия награжден почетной грамотой Пензенской области

12:07 | 27.09.2025 | Общество

Печать

Пенза, 27 сентября 2025. PenzaNews. Председатель торгово-промышленной и общественной палат Пензенской области Владимир Подобед в день своего 70-летия награжден почетной грамотой региона.

Владимир Подобед в день 70-летия награжден почетной грамотой Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Церемония награждения состоялась в областном правительстве.

«Уважаемый Владимир Николаевич, разрешите от имени правительства Пензенской области поздравить Вас с юбилеем. Вы внесли огромный вклад в развитие экономики Пензенской области. Практически весь внешний экономический контур нашего региона, весь обмен с зарубежными странами, с Китайской Народной Республикой — это Ваша работа как руководителя торгово-промышленной палаты», — сказал губернатор Олег Мельниченко, обращаясь к Владимиру Подобеду.

Также с юбилеем его поздравили спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, председатель регионального правительства Николай Симонов и депутат Государственной думы России Дмитрий Каденков.

В ответном слове Владимир Подобед поблагодарил за признание его труда.

«51 год отдан Пензенской области. В далеком 1974 году мы приехали по распределению в город Заречный. Я работал на Приборостроительном заводе, работал в городском комитете партии, в горисполкоме, работал на заводе «Пензтекстильмаш» почти 10 лет, возглавлял 5 лет «Пензахлебопродукт», более 18 лет тружусь в торгово-промышленной палате», — сказал он.

«Я всегда старался относиться к своей работе добросовестно, и во многом это получалось. Благодарю за Вашу оценку, готов служить Пензенской области и дальше», — цитирует Владимира Подобеда пресс-служба облправительства.


Читайте также
Еписком Митрофан совершил чин освящения храма в честь Трубчевской иконы Божией Матери в селе Сканово Завершен ремонт участка дороги «Вадинск — Выборное — Сноховка»
Олег Мельниченко поздравил работников леса и лесоперерабатывающей промышленности с праздником Вблизи бюста Махалина в Пензе высадили 25 деревьев и кустарников
В Пензенской области прокуратура открыла горячую линию по вопросам противодействия хищениям денег с банковских карт Работа экстренных служб в сквере Сердобска завершена, беспилотник утилизирован — губернатор
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама