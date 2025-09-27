Владимир Подобед в день 70-летия награжден почетной грамотой Пензенской области Общество

Пенза, 27 сентября 2025. PenzaNews. Председатель торгово-промышленной и общественной палат Пензенской области Владимир Подобед в день своего 70-летия награжден почетной грамотой региона.

Церемония награждения состоялась в областном правительстве.

«Уважаемый Владимир Николаевич, разрешите от имени правительства Пензенской области поздравить Вас с юбилеем. Вы внесли огромный вклад в развитие экономики Пензенской области. Практически весь внешний экономический контур нашего региона, весь обмен с зарубежными странами, с Китайской Народной Республикой — это Ваша работа как руководителя торгово-промышленной палаты», — сказал губернатор Олег Мельниченко, обращаясь к Владимиру Подобеду.

Также с юбилеем его поздравили спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, председатель регионального правительства Николай Симонов и депутат Государственной думы России Дмитрий Каденков.

В ответном слове Владимир Подобед поблагодарил за признание его труда.

«51 год отдан Пензенской области. В далеком 1974 году мы приехали по распределению в город Заречный. Я работал на Приборостроительном заводе, работал в городском комитете партии, в горисполкоме, работал на заводе «Пензтекстильмаш» почти 10 лет, возглавлял 5 лет «Пензахлебопродукт», более 18 лет тружусь в торгово-промышленной палате», — сказал он.

«Я всегда старался относиться к своей работе добросовестно, и во многом это получалось. Благодарю за Вашу оценку, готов служить Пензенской области и дальше», — цитирует Владимира Подобеда пресс-служба облправительства.