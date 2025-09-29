17:38:06 Понедельник, 29 сентября
В Пензенской области прошли межрегиональные учения по ликвидации условного очага высокопатогенного гриппа птиц

11:02 | 29.09.2025 | Общество

Пенза, 29 сентября 2025. PenzaNews. Межрегиональные командно-штабные учения по ликвидации условного очага высокопатогенного гриппа птиц прошли в Колышлейском районе Пензенской области.

В Пензенской области прошли межрегиональные учения по ликвидации условного очага высокопатогенного гриппа птиц

Фото: Mcx.pnzreg.ru

«В данном событии приняли участие представители государственной ветеринарной службы Тамбовской, Саратовской, Ульяновской областей и Республики Мордовия. В рамках межведомственного взаимодействия в ликвидацию условного очага опасной инфекции включились представители структур МВД, МЧС, Росгвардии и ФСИН ПФО и УФО, органов местного самоуправления и районных ветеринарных станций области», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства Пензенской области.

В нем уточняется, что, по легенде, вспышка высокопатогенного гриппа птиц произошла в одном из личных подсобных хозяйств.

«Проведение подобных мероприятий позволяет укрепить и повысить уровень межведомственного взаимодействия по отражению биологических угроз и обеспечению эпизоотического благополучия, биологической и продовольственной безопасности региона», — отмечается в тексте.


