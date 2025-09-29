17:38:13 Понедельник, 29 сентября
В Пензе посетителям ночных клубов вручили повестки в военкомат

14:03 | 29.09.2025 | Общество

Пенза, 29 сентября 2025. PenzaNews. Сотрудники силовых структур при поддержке спецназа провели рейд в ночных клубах Пензы, проверили около 80 человек и выписали 12 повесток в военкомат для уточнения данных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по региону.

Фото: 58.rosguard.gov.ru

«Основная цель мероприятия — установление лиц, получивших гражданство Российской Федерации, но не исполнивших обязанность по постановке на воинский учет», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что также внимание было уделено соблюдению правил продажи алкогольной продукции, выявлению возможных фактов незаконного оборота наркотических средств, проверке документов у посетителей и персонала для установления лиц, находящихся в розыске.

«Также сотрудники силовых структур провели разъяснительную работу. Гражданам, включая иностранных, рассказали о порядке и условиях прохождения военной службы по контракту, социальных гарантиях и мерах поддержки военнослужащих», — указано в тексте.

В сообщении уточняется, что в итоге два человека приняли решение заключить контракт и поступить на военную службу в Вооруженные силы РФ.


