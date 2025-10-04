11:37:19 Суббота, 4 октября
Григорий Сумароков назначен прокурором Малосердобинского района

09:27 | 04.10.2025 | Общество

Пенза, 4 октября 2025. PenzaNews. Советник юстиции Григорий Сумароков, занимавший должность заместителя прокурора Октябрьского района Пензы, назначен прокурором Малосердобинского района Пензенской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Как сообщается на сайте регионального надзорного ведомства, соответствующий приказ генерального прокурора РФ №1095-к подписан 1 октября.

Сумароков Григорий Петрович родился в 1986 году.

В 2008 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

В мае 2013 года принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника прокурора Ленинского района Пензы, прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны окружающей среды управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Октябрьского района Пензы.

Женат, воспитывает сына.


