Жителям Пензенской области направлено более 640 тыс. налоговых уведомлений

Пенза, 4 октября 2025. PenzaNews. Более 640 тыс. налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов физических лиц за 2024 год направлено жителям Пензенской области, в настоящее время рассылка продолжается. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УФНС России по Пензенской области.

«В 2025 году было сформировано и направлено жителям Пензенской области более 640 тыс. налоговых уведомлений, в том числе 317,6 тыс. направлено пользователям электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», 7,6 тыс. направлено пользователям личного кабинета на ЕПГУ», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что сумма имущественных налогов, подлежащая уплате в бюджет, составила 3,39 млрд. рублей, сумма налоговых льгот и вычетов — 680 млн. рублей.

«Исполнить налоговое уведомление за период 2024 года необходимо не позднее 1 декабря 2025 года», — напоминается в сообщении.