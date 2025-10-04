20:00:08 Суббота, 4 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жителям Пензенской области направлено более 640 тыс. налоговых уведомлений

13:30 | 04.10.2025 | Общество

Печать

Пенза, 4 октября 2025. PenzaNews. Более 640 тыс. налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов физических лиц за 2024 год направлено жителям Пензенской области, в настоящее время рассылка продолжается. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УФНС России по Пензенской области.

Жителям Пензенской области направлено более 640 тыс. налоговых уведомлений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2025 году было сформировано и направлено жителям Пензенской области более 640 тыс. налоговых уведомлений, в том числе 317,6 тыс. направлено пользователям электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», 7,6 тыс. направлено пользователям личного кабинета на ЕПГУ», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что сумма имущественных налогов, подлежащая уплате в бюджет, составила 3,39 млрд. рублей, сумма налоговых льгот и вычетов — 680 млн. рублей.

«Исполнить налоговое уведомление за период 2024 года необходимо не позднее 1 декабря 2025 года», — напоминается в сообщении.


Читайте также
Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте наркотика В отделении реабилитации cердобской больницы введено в эксплуатацию новое оборудование
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке снегохода Эксперты «Ростелекома» поделились опытом внедрения искусственного интеллекта на конференции «Secon» в Пензе
Олег Денисов поздравил работников и ветеранов дошкольного образования с праздником Уроженец Саратовской области стал фигурантом уголовного дела о госизмене
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама