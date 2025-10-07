15:01:31 Вторник, 7 октября
Олег Мельниченко от имени жителей Пензенской области поздравил Владимира Путина с днем рождения

10:09 | 07.10.2025 | Общество

Пенза, 7 октября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко от имени жителей региона поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

Фото: Kremlin.ru

«От имени жителей Пензенской области поздравляю с днем рождения нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина! Он вернул государству мощь и силу, а его жителям — веру в себя, в родную страну, в будущее России», — написал глава региона в своем Telegram-канале утром во вторник, 7 октября.

Олег Мельниченко отметил, что сейчас западный мир вновь испытывает Российскую Федерацию на прочность.

«Достижение целей СВО, мир и стабильное развитие, технологический суверенитет, повышение качества жизни россиян — это приоритетные задачи, поставленные главой государства. Достичь этого можно только добросовестным трудом. Поддержка заданного президентом курса — это вклад в благополучие настоящих и будущих поколений россиян», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.

«Желаю Владимиру Владимировичу сил, крепкого здоровья и успехов в его работе на благо Родины. Пензенская область с президентом!» — написал Олег Мельниченко.


