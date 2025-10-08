В пензенском колледже открыт музей кондитерского наследия «Абрикосовъ» Общество

Пенза, 8 октября 2025. PenzaNews. Музей кондитерского наследия «Абрикосовъ» открыт в пензенском колледже пищевой промышленности и коммерции.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«В мае 2025 года проект по созданию музея кондитерского наследия «Абрикосовъ», инициированный преподавателем колледжа Кириллом Глуховым, выиграл грант в заочном конкурсе для физических лиц «Росмолодежь.Гранты» на сумму 858 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования Пензенской области.

В нем отмечается, что интерактивный музей создан для школьников и студентов.

«История Абрикосовых — уникальный пример семейного предпринимательства. Основатель династии прошел путь от крепостного крестьянина до «кондитерского короля». Абрикосовы — пример социальной ответственности бизнеса, заботы о сотрудниках и вклада в развитие общества. Изучение их истории — важный урок предпринимательства, патриотизма и истории родного края», — сказано в тексте.

В сообщении поясняется, что в церемонии открытия музея, состоявшейся 7 октября, приняли участие первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, продолжатель династии Абрикосовых — Дмитрий Абрикосов и другие почетные гости.

«В дар открывшемуся музею потомок Абрикосовых передал два раритета — первую книгу, которую он подготовил по заказу администрации президента России, а также старинный ларец, где когда-то были конфеты. [...] Затем Дмитрий Абрикосов и Олег Ягов вместе запустили старинные часы и установили табличку музея как символы отчета нового времени. После этого состоялась ознакомительная экскурсия для почетных гостей. [...] Затем прошли мастер-классы со школьниками и студентами по изготовлению сахаристых изделий — зефира, конфет и пряников», — говорится в тексте.