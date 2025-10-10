17:19:46 Пятница, 10 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенском правительстве обсудили ход ремонта дорог и многоквартирных домов

16:30 | 10.10.2025 | Общество

Печать

Пенза, 10 октября 2025. PenzaNews. Ход ремонта дорог в Пензе и реализация программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории региона стали главными темами заседания областного правительства, состоявшегося в пятницу, 10 октября.

В пензенском правительстве обсудили ход ремонта дорог и многоквартирных домов

Фото: Pnzreg.ru

Его итоги губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал в своем Telegram-канале.

«В этом году текущий ремонт проводится на 44 участках городских дорог и тротуаров, что составляет в общей сложности 35 км. Большого объема асфальтировки удалось добиться благодаря экономии средств после запуска асфальтобетонного завода. Также в Пензе восстановлено более 1 тыс. смотровых колодцев и ливнеприемных решеток. Ресурсоснабжающие организации после вскрышных работ по всем требованиям восстановили 168 участков, поставил задачу не снижать контроль за качеством», — написал он.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что на улице Новоселов в микрорайоне Заря города Пензы приступили к монтажу освещения дороги и обустройству остановочных павильонов.

По словам губернатора, он поручил синхронизировать работы и закончить их к 15 ноября.

«Также к этой дате нужно завершить организацию разворотных площадок для автобусов большой вместимости, которые запустим после окончания работ», — отметил он.

Олег Мельниченко добавил, что в этом году программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах охватила 541 МКД, будут улучшены условия проживания 43 тыс. человек.

«Особое внимание уделяем лифтам. Заменили уже 1,5 тыс. подъемников, в следующие 5 лет обновим еще 454. Часть расходов профинансируем за счет списания двух третей задолженности региона по бюджетным кредитам. Нацелены к 2030 году заменить все лифты со сроком службы более 25 лет», — уточнил глава региона.


Читайте также
Жительница Никольска заплатила 200 тыс. рублей за поддельные водительские права В Кузнецке посетительница книжного магазина совершила кражу почти на 6 тыс. рублей
Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте наркотика Призывники не будут привлекаться к выполнению задач СВО — военком Пензенской области
В Пензенской области учреждениям образования передано 12 новых школьных автобусов В Пензе теплом обеспечено 95% жилого фонда
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама