В пензенском правительстве обсудили ход ремонта дорог и многоквартирных домов Общество

Пенза, 10 октября 2025. PenzaNews. Ход ремонта дорог в Пензе и реализация программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории региона стали главными темами заседания областного правительства, состоявшегося в пятницу, 10 октября.

Фото: Pnzreg.ru

Его итоги губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал в своем Telegram-канале.

«В этом году текущий ремонт проводится на 44 участках городских дорог и тротуаров, что составляет в общей сложности 35 км. Большого объема асфальтировки удалось добиться благодаря экономии средств после запуска асфальтобетонного завода. Также в Пензе восстановлено более 1 тыс. смотровых колодцев и ливнеприемных решеток. Ресурсоснабжающие организации после вскрышных работ по всем требованиям восстановили 168 участков, поставил задачу не снижать контроль за качеством», — написал он.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что на улице Новоселов в микрорайоне Заря города Пензы приступили к монтажу освещения дороги и обустройству остановочных павильонов.

По словам губернатора, он поручил синхронизировать работы и закончить их к 15 ноября.

«Также к этой дате нужно завершить организацию разворотных площадок для автобусов большой вместимости, которые запустим после окончания работ», — отметил он.

Олег Мельниченко добавил, что в этом году программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах охватила 541 МКД, будут улучшены условия проживания 43 тыс. человек.

«Особое внимание уделяем лифтам. Заменили уже 1,5 тыс. подъемников, в следующие 5 лет обновим еще 454. Часть расходов профинансируем за счет списания двух третей задолженности региона по бюджетным кредитам. Нацелены к 2030 году заменить все лифты со сроком службы более 25 лет», — уточнил глава региона.