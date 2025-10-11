В Сурское водохранилище выпустили молодь толстолобика и стерляди Общество

Пенза, 11 октября 2025. PenzaNews. 359,9 тыс. особей толстолобика и 8,2 тыс. особей стерляди выпущено в Сурское водохранилище в Пензенской области для поддержания биологического разнообразия водоема и восстановления популяций ценных видов рыб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.

Фото: Mcx.pnzreg.ru

«Выпуск осуществлен за счет средств АО «Земетчинский сахарный завод», ПАО «Т Плюс», ООО «Горводоканал», АО «Транснефть-Дружба», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что рыба была доставлена к водохранилищу в специальных контейнерах с системой подачи кислорода, что обеспечило ее сохранность во время транспортировки.

«Контроль качества проведенной работы осуществляла специальная комиссия, утвержденная волго-камским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству», — отмечается в сообщении.

В тексте указано, что поставщиком молоди выступило рыбоводное хозяйство, расположенное в Балаковском районе Саратовской области.