18:19:15 Суббота, 11 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Сурское водохранилище выпустили молодь толстолобика и стерляди

10:01 | 11.10.2025 | Общество

Печать

Пенза, 11 октября 2025. PenzaNews. 359,9 тыс. особей толстолобика и 8,2 тыс. особей стерляди выпущено в Сурское водохранилище в Пензенской области для поддержания биологического разнообразия водоема и восстановления популяций ценных видов рыб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.

В Сурское водохранилище выпустили молодь толстолобика и стерляди

Фото: Mcx.pnzreg.ru

«Выпуск осуществлен за счет средств АО «Земетчинский сахарный завод», ПАО «Т Плюс», ООО «Горводоканал», АО «Транснефть-Дружба», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что рыба была доставлена к водохранилищу в специальных контейнерах с системой подачи кислорода, что обеспечило ее сохранность во время транспортировки.

«Контроль качества проведенной работы осуществляла специальная комиссия, утвержденная волго-камским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству», — отмечается в сообщении.

В тексте указано, что поставщиком молоди выступило рыбоводное хозяйство, расположенное в Балаковском районе Саратовской области.


Читайте также
Жительница Никольска заплатила 200 тыс. рублей за поддельные водительские права В Кузнецке посетительница книжного магазина совершила кражу почти на 6 тыс. рублей
Григорий Сумароков назначен прокурором Малосердобинского района Пензенская область подтвердила высокий уровень долговой устойчивости
Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте наркотика На заседании пензенского правительства обсудили цены в продуктовых магазинах и качество школьного питания
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама