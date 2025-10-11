Неравнодушные жители Заречного вышли на уборку просеки, по которой зимой проходит лыжная трасса Общество

Заречный, 11 октября 2025. PenzaNews. Неравнодушные жители Заречного Пензенской области привели в порядок просеку, по которой зимой проходит лыжная трасса. Об этом сообщил глава ЗАТО Алексей Костин, который тоже принял участие в уборке территории.

Фото: T.me/kostin058

«Собирали обломки поваленных деревьев и большие ветки, которые могут помешать зимой лыжникам. Поскольку любителей лыжного спорта в Заречном много, то и на уборку все они вышли с большим энтузиазмом», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 10 октября.

По словам Алексея Костина, для вывоза собранных бревен и веток использовали технику комбината благоустройства.

«В этом году мы продлили освещенный участок на лыжной трассе. «Энергопромсеть» в рамках концессионного соглашения установила еще 43 фонаря. Теперь протяженность освещенной трассы составляет уже 3 км. Уверен, с наступлением зимы зареченские лыжники это обязательно оценят», — подчеркнул глава Заречного.

Он поблагодарил всех горожан, присоединившихся к уборке.

«Благодаря нашим общим усилиям кататься на лыжах зимой будет комфортно и безопасно. Осталось только дождаться снега, и до встречи на лыжне!» — написал Алексей Костин.