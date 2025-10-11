18:19:31 Суббота, 11 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Неравнодушные жители Заречного вышли на уборку просеки, по которой зимой проходит лыжная трасса

14:04 | 11.10.2025 | Общество

Печать

Заречный, 11 октября 2025. PenzaNews. Неравнодушные жители Заречного Пензенской области привели в порядок просеку, по которой зимой проходит лыжная трасса. Об этом сообщил глава ЗАТО Алексей Костин, который тоже принял участие в уборке территории.

Неравнодушные жители Заречного вышли на уборку просеки, по которой зимой проходит лыжная трасса

Фото: T.me/kostin058

«Собирали обломки поваленных деревьев и большие ветки, которые могут помешать зимой лыжникам. Поскольку любителей лыжного спорта в Заречном много, то и на уборку все они вышли с большим энтузиазмом», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 10 октября.

По словам Алексея Костина, для вывоза собранных бревен и веток использовали технику комбината благоустройства.

«В этом году мы продлили освещенный участок на лыжной трассе. «Энергопромсеть» в рамках концессионного соглашения установила еще 43 фонаря. Теперь протяженность освещенной трассы составляет уже 3 км. Уверен, с наступлением зимы зареченские лыжники это обязательно оценят», — подчеркнул глава Заречного.

Он поблагодарил всех горожан, присоединившихся к уборке.

«Благодаря нашим общим усилиям кататься на лыжах зимой будет комфортно и безопасно. Осталось только дождаться снега, и до встречи на лыжне!» — написал Алексей Костин.


Читайте также
Жительница Никольска заплатила 200 тыс. рублей за поддельные водительские права В Кузнецке посетительница книжного магазина совершила кражу почти на 6 тыс. рублей
Григорий Сумароков назначен прокурором Малосердобинского района Пензенская область подтвердила высокий уровень долговой устойчивости
Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте наркотика На заседании пензенского правительства обсудили цены в продуктовых магазинах и качество школьного питания
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама