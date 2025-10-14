16:22:31 Вторник, 14 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Искусственную елку, украшавшую центр Пензы на Новый год последние 9 лет, решено заменить

13:00 | 14.10.2025 | Общество

Печать

Пенза, 14 октября 2025. PenzaNews. Искусственная елка высотой 25 метров, которая украшала центр Пензы в период новогодних праздников на протяжении последних 9 лет, будет заменена. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Искусственную елку, украшавшую центр Пензы на Новый год последние 9 лет, решено заменить. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Начинаем подготовку к Новому году. Главный акцент — сделать праздник семейным и подарить его самым маленьким жителям Пензы. Формируем программу мероприятий, актуализируем концепцию по тематическому оформлению города. [...] Основной точкой притяжения традиционно станет площадь Ленина. Здесь заработает домик Деда Мороза, пройдет череда событий для детей. Оценили состояние главной городской елки, прислушались к мнению горожан и решили заменить конструкцию и ее ограждение. Практически 10 лет эксплуатации дали о себе знать — каркас утратил надежность, внешний вид тоже пострадал», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 14 октября.

Олег Денисов добавил, что планируется установить елки во всех районах города, в том числе во дворах многоквартирных домов.

«Будем стремиться, чтобы к 10 декабря город засиял новогодними огнями», — уточнил он.

По словам главы Пензы, в преддверии новогодних праздников намечено включить уличную иллюминацию и установить световые фигуры в центральных скверах.


Читайте также
В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Заречного лишился около 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке квадроцикла через интернет Жительница Никольска заплатила 200 тыс. рублей за поддельные водительские права
В пензенском сквере «Семейный» начали устанавливать детские игровые элементы Мошенник под видом сотрудника Роскомнадзора убедил жительницу Заречного перечислить около 600 тыс. рублей на чужой счет
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама