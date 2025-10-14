Искусственную елку, украшавшую центр Пензы на Новый год последние 9 лет, решено заменить Общество

Пенза, 14 октября 2025. PenzaNews. Искусственная елка высотой 25 метров, которая украшала центр Пензы в период новогодних праздников на протяжении последних 9 лет, будет заменена. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Начинаем подготовку к Новому году. Главный акцент — сделать праздник семейным и подарить его самым маленьким жителям Пензы. Формируем программу мероприятий, актуализируем концепцию по тематическому оформлению города. [...] Основной точкой притяжения традиционно станет площадь Ленина. Здесь заработает домик Деда Мороза, пройдет череда событий для детей. Оценили состояние главной городской елки, прислушались к мнению горожан и решили заменить конструкцию и ее ограждение. Практически 10 лет эксплуатации дали о себе знать — каркас утратил надежность, внешний вид тоже пострадал», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 14 октября.

Олег Денисов добавил, что планируется установить елки во всех районах города, в том числе во дворах многоквартирных домов.

«Будем стремиться, чтобы к 10 декабря город засиял новогодними огнями», — уточнил он.

По словам главы Пензы, в преддверии новогодних праздников намечено включить уличную иллюминацию и установить световые фигуры в центральных скверах.