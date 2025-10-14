В Совете Федерации открыта выставка индустриальных пейзажей, написанных Еленой и Андреем Вилковыми Общество

Пенза, 14 октября 2025. PenzaNews. Выставка пейзажей «Промышленность. Индустриальный пленэр», на которой представлены работы художников из Пензенской области Елены и Андрея Вилковых, начала работу в Совете Федерации.

Фото: Council.gov.ru

В открытии экспозиции приняла участие заместитель председателя комитета по социальной политике Юлия Лазуткина, первый заместитель председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Наталья Комарова и авторы картин.

Как отметила Юлия Лазуткина, представленные работы объединяет тема красоты труда, а задача экспозиции в целом — продвижение идей созидания, ценности рабочих профессий, модернизации российских предприятий.

«Подобные творческие проекты способствуют продвижению экономического потенциала регионов. Пензенская область, например, всегда славилась своим агропромышленным комплексом. Наряду с сельским хозяйством развивается и промышленность. В годы Великой Отечественной войны в регион были эвакуированы десятки заводов», — сказала она.

Фото: Council.gov.ru

По словам Юлии Лазуткиной, в настоящее время одним из брендов Пензенской области стало станкостроение, в 2026 году в регионе будет отмечаться 20-летие отрасли, представители которой вносят достойный вклад в выполнение задач по формированию технологического суверенитета государства.

«Через многообразие жанров искусства нужно показывать процессы индустриализации, модернизацию наших заводов и красоту трудовых будней, мотивировать подрастающее поколение на реализацию себя в рабочих профессиях», — цитирует сенатора Российской Федерации пресс-служба Совфеда.