В Пензенской области прокуратура защитила права ветерана боевых действий, страдающего редким заболеванием Общество

Пенза, 14 октября 2025. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области встала на защиту прав 33-летнего ветерана боевых действий, которому необходимо дорогостоящее лекарство.

«Установлено, что мужчина страдает редким (орфанным) заболеванием и нуждается в приеме лекарственного препарата, стоимость которого на год превышает 12 млн. рублей. Несмотря на то, что заявитель имеет право на бесплатное получение лекарства, органами системы здравоохранения региона жизненно важным медикаментом он обеспечен не был», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на медицинское учреждение и министерство здравоохранения области обязанности устранить допущенные нарушения.

«После прокурорского вмешательства заявитель получил необходимый лекарственный препарат. Его дальнейшее лекарственное обеспечение находится на контроле надзорного ведомства», — сказано в тексте.