В Пензенской области с начала года 54 человека привлечены к ответственности за нарушение требований о защите информации, составляющей гостайну

14:31 | 17.10.2025 | Общество

Пенза, 17 октября 2025. PenzaNews. 54 человека, допустивших нарушения требований о защите информации, составляющей гостайну, привлечены к административной ответственности в Пензенской области с начала 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ России.

В Пензенской области с начала года 54 человека привлечены к ответственности за нарушение требований о защите информации, составляющей гостайну. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«УФСБ России по Пензенской области в рамках осуществления федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны в 2025 году проведено 18 проверок организаций, допущенных к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. По результатам указанных мероприятий к административной ответственности по ч. 7 ст. 13.12 КоАП РФ «Нарушение правил защиты информации» привлечены 54 лица», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что сумма уплаченных административных штрафов составила более 170 тыс. рублей.

«Руководителям организаций внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений», — добавляется в тексте.


