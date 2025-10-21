После ремонта введена в эксплуатацию проходящая через Земетчино региональная дорога Общество

Пенза, 21 октября 2025. PenzaNews. Региональная автодорога «Рабочий поселок Земетчино — улица Ленина — улица Белинского», проходящая через административный центр Земетчинского района Пензенской области, введена в эксплуатацию после проведенного ремонта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Подрядной организацией были уложены два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесена разметка. Восстановлены тротуары, находившиеся в ненормативном состоянии, отремонтированы обочины и проведено устройство съездов», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что обновленный участок имеет протяженность более 4,1 км.

«В прошлом году на этой региональной автомобильной дороге также введена в эксплуатацию новая линия искусственного освещения по улице Ленина протяженностью почти 3,5 км», — напоминается в сообщении.