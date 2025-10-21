В Кузнецке объявлен сбор средств на памятник погибшим участникам СВО Общество

Пенза, 21 октября 2025. PenzaNews. Сбор средств на памятник погибшим участникам специальной военной операции объявлен в Кузнецке Пензенской области.

«Уважаемые земляки! Отечество всегда славилось своими героями! Сегодня мы обращаемся ко всем неравнодушным жителям Кузнецка и Кузнецкого района, руководителям предприятий, организаций, предпринимателям с призывом поддержать инициативу по увековечиванию памяти наших земляков, истинных патриотов, героев специальной военной операции», — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Кузнецка во вторник, 21 октября.

В нем уточняется, что памятник будет установлен в сквере на улице Ленина.

«Этот монумент станет символом мужества, стойкости и героизма защитников Отечества, напоминанием о цене мира и свободы, за которую они отдали свою жизнь. Каждый вклад, независимо от его размера, станет кирпичиком в этом великом деле. Это наш долг перед ребятами, которые сложили свои головы. Они должны быть все поименованы в камне. Вместе мы сможем создать мемориал, достойный подвигу наших земляков», — подчеркивается в тексте.

Из сообщения следует, что сбор средств ведет местная общественная организация поддержки и развития мотоспорта в городе Кузнецке Пензенской области.