17:30:54 Пятница, 24 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области расширен перечень мер социальной поддержки участников специальной военной операции

15:19 | 24.10.2025 | Общество

Печать

Пенза, 24 октября 2025. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области в ходе 31-й очередной сессии внесли поправки в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области».

В Пензенской области расширен перечень мер социальной поддержки участников специальной военной операции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проект закона предусматривает установление дополнительной меры поддержки участникам специальной военной операции, проживающим в жилых помещениях с печным отоплением, в виде денежной компенсации расходов на приобретение топлива. Компенсация будет предоставляться в размере фактических затрат, но не более 12 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального парламента.

В нем указано, что порядки предоставления указанной меры соцподдержки определяются правительством Пензенской области, данный функционал планируется реализовывать отделами социальной защиты населения администраций муниципальных районов и городских округов в рамках переданных государственных полномочий.

В тексте уточняется, что на финансирование денежной компенсации с учетом расходов на оплату услуг по доставке выплат и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности уполномоченных органов из регионального бюджета ежегодно потребуется 1 млн. 437,2 тыс. рублей.


Читайте также
В Пензенской области введены штрафы за нарушение требований правил благоустройства территорий муниципалитетов к праздничному оформлению и содержанию инженерных сооружений и коммуникаций В Пензенской области возбуждено дело против жителя Ульяновской области, который предъявил сотрудникам Госавтоинспекции поддельное водительское удостоверение
Жительница Пензы лишилась более 880 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику Житель Пензы подозревается в краже продуктов почти на 12 тыс. рублей
«Новые люди» в Пензе приняли участие в сборе и отправке гуманитарной помощи для военных госпиталей Сергей Федотов и Юрий Урванов передали орден Мужества родственникам геройски погибшего Ильдара Медведева
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама