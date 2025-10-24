В Пензенской области расширен перечень мер социальной поддержки участников специальной военной операции Общество

Пенза, 24 октября 2025. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области в ходе 31-й очередной сессии внесли поправки в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проект закона предусматривает установление дополнительной меры поддержки участникам специальной военной операции, проживающим в жилых помещениях с печным отоплением, в виде денежной компенсации расходов на приобретение топлива. Компенсация будет предоставляться в размере фактических затрат, но не более 12 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального парламента.

В нем указано, что порядки предоставления указанной меры соцподдержки определяются правительством Пензенской области, данный функционал планируется реализовывать отделами социальной защиты населения администраций муниципальных районов и городских округов в рамках переданных государственных полномочий.

В тексте уточняется, что на финансирование денежной компенсации с учетом расходов на оплату услуг по доставке выплат и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности уполномоченных органов из регионального бюджета ежегодно потребуется 1 млн. 437,2 тыс. рублей.