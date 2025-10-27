В Пензе посетителям ночных клубов вручили повестки в военкомат Общество

Пенза, 27 октября 2025. PenzaNews. Сотрудники органов внутренних дел при поддержке бойцов ОМОН «Страж» управления Росгвардии по Пензенской области и представителей военного следственного отдела СКР по Пензенскому гарнизону провели рейд по четырем ночным развлекательным заведениям Пензы, в ходе которого проверили 150 человек и вручили 15 гражданам повестки для явки в военкоматы с целью постановки на воинский учет и уточнения данных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по региону.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

«Составлено три административных протокола: два — по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ [«Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»] и один — по ст. 18.11 КоАП РФ «Нарушение иммиграционных правил», — сказано в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что проведение подобных профилактических мероприятий будет продолжено.

«Они направлены на укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений в сфере миграционного законодательства и обеспечение исполнения гражданами обязанностей по воинскому учету», — поясняется в тексте.