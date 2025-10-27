На заседании пензенского правительства рассмотрели вопрос об опасном поведении детей на объектах транспортной инфраструктуры Общество

Пенза, 27 октября 2025. PenzaNews. Профилактика дорожно-транспортного травматизма и опасного поведения несовершеннолетних на объектах транспортной инфраструктуры в Пензенской области стала главной темой заседания регионального правительства, состоявшегося в понедельник, 27 октября.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, в январе-сентябре 2025 года не допущено роста числа ДТП с участием детей по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, а количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине несовершеннолетних, снизилось на 18,5%.

«Этот учебный год мы начали с работы с родителями, очень многие из которых, к сожалению, часто не понимают серьезности ситуации, покупают детям питбайки, электросамокаты, средства индивидуальной мобильности. Главная проблема — СИМы не являются транспортными средствами, по законодательству они считаются спортивным оборудованием. Формально на них нужно кататься на специально выделенных площадках, на практике же дети при попустительстве родителей выезжают на федеральные трассы, на основные дороги, подвергаясь серьезной опасности», — сказал он.

В свою очередь начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области Денис Канайкин проинформировал о том, что в октябре в Законодательное собрание внесено предложение о принятии регионального закона, запрещающего управление специальными механизированными мототранспортными средствами, кроме мопедов, не зарегистрированными Госавтоинспекцией.

«Средства индивидуальной мобильности продаются в магазинах без выдачи паспорта транспортного средства, поскольку официально они не предназначены для эксплуатации на дороге. Это делает невозможным их постановку на учет. Наше предложение — ужесточить ответственность за выезды на дорогу вплоть до изъятия мототранспортного средства», — пояснил он.

Врио губернатора Николай Симонов поддержал эту инициативу и призвал усилить профилактическую работу с несовершеннолетними, сообщает пресс-служба облправительства.