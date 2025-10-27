01:17:56 Вторник, 28 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

На заседании пензенского правительства рассмотрели вопрос об опасном поведении детей на объектах транспортной инфраструктуры

17:00 | 27.10.2025 | Общество

Печать

Пенза, 27 октября 2025. PenzaNews. Профилактика дорожно-транспортного травматизма и опасного поведения несовершеннолетних на объектах транспортной инфраструктуры в Пензенской области стала главной темой заседания регионального правительства, состоявшегося в понедельник, 27 октября.

На заседании пензенского правительства рассмотрели вопрос об опасном поведении детей на объектах транспортной инфраструктуры

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, в январе-сентябре 2025 года не допущено роста числа ДТП с участием детей по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, а количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине несовершеннолетних, снизилось на 18,5%.

«Этот учебный год мы начали с работы с родителями, очень многие из которых, к сожалению, часто не понимают серьезности ситуации, покупают детям питбайки, электросамокаты, средства индивидуальной мобильности. Главная проблема — СИМы не являются транспортными средствами, по законодательству они считаются спортивным оборудованием. Формально на них нужно кататься на специально выделенных площадках, на практике же дети при попустительстве родителей выезжают на федеральные трассы, на основные дороги, подвергаясь серьезной опасности», — сказал он.

В свою очередь начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области Денис Канайкин проинформировал о том, что в октябре в Законодательное собрание внесено предложение о принятии регионального закона, запрещающего управление специальными механизированными мототранспортными средствами, кроме мопедов, не зарегистрированными Госавтоинспекцией.

«Средства индивидуальной мобильности продаются в магазинах без выдачи паспорта транспортного средства, поскольку официально они не предназначены для эксплуатации на дороге. Это делает невозможным их постановку на учет. Наше предложение — ужесточить ответственность за выезды на дорогу вплоть до изъятия мототранспортного средства», — пояснил он.

Врио губернатора Николай Симонов поддержал эту инициативу и призвал усилить профилактическую работу с несовершеннолетними, сообщает пресс-служба облправительства.


Читайте также
В Лопатинском районе «Lada Granta» врезалась в дерево, погибла женщина-водитель В Мокшанском районе водитель грузовой «ГАЗели» насмерть сбил женщину
В Пензе легковушка врезалась в световую опору, пострадал водитель Телефонные мошенники выманили у жительницы Каменского района 700 тыс. рублей
Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина 13 банок кофе В Пензенской области введены штрафы за нарушение требований правил благоустройства территорий муниципалитетов к праздничному оформлению и содержанию инженерных сооружений и коммуникаций
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама