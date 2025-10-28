В Пензенской области прокуратура защитила права участника СВО, со счетов которого злоумышленники украли деньги Общество

Пенза, 28 октября 2025. PenzaNews. Прокуратура Лунинского района Пензенской области в судебном порядке защитила права участника СВО, с банковских счетов которого злоумышленники украли денежные средства.

«Установлено, что в мае 2023 года неизвестные лица, получив дистанционный доступ к банковским счетам участника СВО, похитили денежные средства в сумме 330 тыс. рублей. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что, как было установлено в ходе расследования, деньги поступили на счет жительницы Новосибирска.

«Прокуратура направила в Заельцовский районный суд Новосибирска иск о взыскании с женщины суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Заявленные требования удовлетворены, в пользу участника СВО взыскано более 459 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В тексте поясняется, что после вступления судебного решения в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его исполнение.