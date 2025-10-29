Олег Денисов проверил благоустройство территорий Ленинского района Пензы Общество

Пенза, 29 октября 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов проверил благоустройство территорий Ленинского района города в среду, 29 октября.

Фото: Penza-gorod.ru

У многоквартирного дома №48 на улице Карпинского он обратил внимание на разросшуюся сорную траву и несанкционированные рекламные объявления на фасаде подсобного помещения объекта торговли.

Глава города указал руководителю управляющей компании «Жилфонд Железнодорожного района» на необходимость организовать вывоз порубочных остатков, привести в надлежащий вид детскую площадку и прилегающую зеленую зону.

В ходе выезда внимание было обращено на случаи несвоевременного вывоза мусора, собранного во время осеннего месячника по благоустройству.

Как сообщил Олег Денисов, по 29 ноября будет продлена возможность бесплатного вывоза листвы на полигон твердых бытовых отходов. Он уточнил, что прием будет осуществляться по путевым листам с печатями районных администраций.

Помимо этого, в ходе мониторинга было зафиксировано несколько разукомплектованных транспортных средств.

Глава Пензы поручил разместить на автомобилях уведомления с предложением собственникам своими силами переместить машины в предназначенное для этих целей место. В противном случае по истечении 30 дней администрацией района в управление муниципального имущества города будут направлены документы о необходимости перевозки транспорта на спецстоянку.

Среди вопросов, требующих пристального внимания районной администрации, также были отмечены неудовлетворительное содержание контейнерных площадок и складирование на придомовых участках старых автомобильных покрышек, сообщает пресс-служба мэрии.