Основные работы на улице Новоселов завершены — глава Пензы Общество

Пенза, 30 октября 2025. PenzaNews. Основные работы по ремонту дороги на улице Новоселов в Пензе завершены. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: T.me/denisov_ov

«На улице Новоселов завершили основные этапы ремонта: обновили дорожное полотно, нанесли разметку, обустроили тротуар. Установили более 200 новых дорожных знаков, часть из них запрещает стоянку большегрузов. На эту проблему жители Зари жаловались неоднократно. Фуры парковались на проезжей части и создавали неудобства участникам движения», — написал он в своем Telegram-канале в четверг, 30 октября.

По словам Олега Денисова, в настоящее время осуществляется монтаж остановочных павильонов.

«Уже появилось семь конструкций, до конца ноября планируем добавить еще девять», — уточнил он.

Глава Пензы добавил, что также ведутся работы по расширению электрических сетей.

«Начали установку опор со светильниками большой мощности на неосвещенном участке дороги — от магазина «Заря» до улицы Турищева. Всего их будет 59», — пояснил Олег Денисов.