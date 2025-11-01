Олег Денисов поздравил пензенских судебных приставов с профессиональным праздником Общество

Пенза, 1 ноября 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил судебных приставов с профессиональным праздником.

Фото: Penza-gorod.ru

«Российский институт судебных приставов образован 160 лет назад. Все эти годы он стоит на страже правосудия, играет ключевую роль в укреплении государственности, защите конституционных прав и интересов граждан. Ваша деятельность оказывает значительное влияние не только на успешность функционирования всей судебной системы, но и на доверие населения к органам власти, уверенность в справедливости решений и неукоснительном соблюдении закона», — отметил он.

Глава города подчеркнул, что профессионализм, компетентность, ответственность, принципиальность и преданность делу сотрудников ведомства являются залогом его эффективности и дальнейшего развития.

«От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, сил и энергии, новых успехов на благо Сурского края и всей страны!» — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба мэрии.