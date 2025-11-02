19:39:54 Воскресенье, 2 ноября
По программе «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области» в 2025 году обновлено более 27 км дорог

10:05 | 02.11.2025 | Общество

Пенза, 2 ноября 2025. PenzaNews. 27,3 км дорог обновлено в 2025 году в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», на эти цели муниципальным образованиям было выделено 433 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Работы проходили на 11 дорогах в разных районах Пензенской области», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что, в частности, реконструировано около 10 км автодороги «Деревня Санниковка — село Григорьевка» в Тамалинском районе, которая до этого находилась в неудовлетворительном состоянии.

«Другим значимым объектом является реконструированный участок улицы Молодежной в селе Норовка Нижнеломовского района. [...] Отремонтированы дороги в Белинском районе на подъездах к селам Камынино и Черногай. В Бессоновском районе выполнен ремонт автомобильной дороги местного значения «Проезд Дачный» в селе Чемодановка и улицы Красноармейской в селе Грабово. В Бековском районе отремонтирована автомобильная дорога местного значения в селе Сосновка по улице Почтовой. В селе Средняя Елюзань Городищенского района обновлена улице Гагарина. В Кузнецком района выполнен ремонт автомобильной дороги в селе Махалино. Также в Нижнеломовском районе завершен ремонт автомобильной дороги «Нижний Ломов — Пачелма» — Новый Шуструй». Выполнен объем работ 2025 года на автомобильной дороге местного значения «Трескино — Надеждино» в Колышлейском районе. Работы будут продолжены в следующем году», — поясняется в сообщении.


