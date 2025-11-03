18:51:03 Понедельник, 3 ноября
В Никольском районе на автодороге региональной опорной сети отремонтирован мост

13:30 | 03.11.2025 | Общество

Пенза, 3 ноября 2025. PenzaNews. Мост через реку Айву, расположенный рядом с селом Тюнярь в Пензенской области на автомобильной дороге региональной опорной сети «Городище — Никольск — Ночка», введен в эксплуатацию после проведенного ремонта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«На мосту длиной порядка 90 метров были заменены консольные части, отремонтировано мостовое полотно, проведено устройство гидроизоляции. Для безопасности установлены новые барьерные и перильные ограждения. Обеспечен водоотвод. Восстановлено укрепление конусов, находившихся в ненормативном состоянии», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что автодорога, на которой расположен мост, соединяет административные центры Городищенского и Никольского районов Пензенской области, а также обеспечивает транспортную коммуникацию с Мордовией.


