Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем народного единства

09:15 | 04.11.2025 | Общество

Пенза, 4 ноября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем народного единства.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем народного единства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Праздник знаменует могущество и силу многонационального народа России, способного в самые трудные времена сплотиться, направить все усилия и ресурсы для решения общей задачи, для нашей победы. Сегодня народное единство — основа нашего государственного суверенитета, территориальной целостности, свободы и независимости, залог безопасности, гарантия будущего для наших детей и внуков. Каждый на своем месте, мы делаем все от нас зависящее ради благополучия России и любимой Пензенской области», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что пензенцы с честью и отвагой выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции.

«Мы оказываем бойцам всемерную поддержку, при этом продолжая развивать промышленное производство и аграрный сектор. Благоустраиваем наши города и села, строим дороги, мосты, новые школы. Воспитываем молодежь в духе традиционных нравственных ценностей. Смело смотрим вперед, потому что знаем: наше дело верное!» — подчеркнул он.

Губернатор пожелал жителям Пензенской области крепкого здоровья, семейного согласия, дружеской поддержки и успехов во всех начинаниях во благо России.


