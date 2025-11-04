23:16:32 Вторник, 4 ноября
Денис Соболев поздравил пензенцев с Днем народного единства

10:03 | 04.11.2025 | Общество

Пенза, 4 ноября 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жителей областного центра с Днем народного единства.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Этот праздник — дань уважения храбрости и мужеству наших предков и их безграничной любви к родному Отечеству, несмотря на социальные, религиозные и национальные различия, объединив усилия, они поднялись против врага и изгнали захватчиков с русской земли. Мы, россияне, — единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим, и важно помнить, что только вместе, в едином стремлении, мы сможем решить задачи, стоящие перед нашим государством, сделав родную страну еще более сильной и процветающей», — отметил спикер гордумы.

Он подчеркнул, что от каждого из нас и нашей сплоченности зависят настоящее и будущее России.

«От души желаю каждому из вас счастья, здоровья, процветания, благополучия, удачи во всех делах на благо нашей великой Родины! Пусть каждый ваш день озаряется добрыми событиями и новыми достижениями! С праздником!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.


