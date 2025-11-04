23:16:39 Вторник, 4 ноября
Олег Денисов поздравил жителей Пензы с Днем народного единства

12:00 | 04.11.2025 | Общество

Пенза, 4 ноября 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил жителей города с Днем народного единства.

Фото: Penza-gorod.ru

«Этот праздник символизирует великую силу сплоченности, которая помогает нам объединяться перед лицом любых испытаний. Вставая плечом к плечу, мы вместе ведем страну к победам, трудимся для ее развития и процветания, обеспечиваем счастливое будущее для наших детей и внуков», — отметил он.

Олег Денисов обратил внимание на то, что Пензенская область стала домом для представителей разных национальных культур.

«В этом многообразии традиций, обычаев и творческого наследия — богатство и слава России», — подчеркнул глава города.

Он пожелал жителям Пензы крепкого здоровья, душевного тепла, счастья и дальнейших успехов.

«Пусть единство и солидарность станут залогом благополучия нашей любимой малой родины и всего государства!» — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба мэрии.


