18:10:21 Четверг, 6 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Временная схема движения на трассе М5 в района выезда с улицы Одесской в Пензе будет действовать 7-8 ноября

12:14 | 06.11.2025 | Общество

Печать

Пенза, 6 ноября 2025. PenzaNews. Схема движения в районе выезда с улицы Одесской в Пензе на федеральную трассу М5 «Урал» будет изменена 7 и 8 ноября в связи с проведением ремонтных работ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Поволжуправтодор».

Временная схема движения на трассе М5 в района выезда с улицы Одесской в Пензе будет действовать 7-8 ноября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подрядная организация будет выполнять фрезерование и устройство верхнего слоя на полосе движения в сторону Самары, вследствие чего будет временно закрыт выезд с улицы Одесской на федеральную трассу М5 «Урал». Светофорный объект будет переведен в режим «мигающий желтый», — сказано в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что на данном участке имеется действующий пешеходный переход.

«Завершить работы на выезде с улично-дорожной сети города Пензы и открыть выезд с улицы Одесской планируется до 11 ноября 2025 года. Все изменения схемы дорожного движения носят характер временных и введены в рамках ремонта федеральной трассы», — добавляется в тексте.


Читайте также
Жительница Пензы в стремлении помочь сыну передала незнакомцу 300 тыс. рублей В банковском секторе Пензенской области в III квартале 2025 года выявлено семь российских денежных знаков с признаками подделки
В Пензе полиция установила личность женщины, подозреваемой в краже денег со счета пенсионерки через терминал в банке Новый УЗИ-аппарат поступил в отделение функциональной и лучевой диагностики детской поликлиники в Пензе
В Пензе вступил в силу приговор отцу и сыну, которые обещали призывнику за 600 тыс. рублей решить вопрос об освобождении от службы в армии Олег Денисов проверил благоустройство территорий Ленинского района Пензы
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама