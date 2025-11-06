Временная схема движения на трассе М5 в района выезда с улицы Одесской в Пензе будет действовать 7-8 ноября Общество

Пенза, 6 ноября 2025. PenzaNews. Схема движения в районе выезда с улицы Одесской в Пензе на федеральную трассу М5 «Урал» будет изменена 7 и 8 ноября в связи с проведением ремонтных работ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Поволжуправтодор».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подрядная организация будет выполнять фрезерование и устройство верхнего слоя на полосе движения в сторону Самары, вследствие чего будет временно закрыт выезд с улицы Одесской на федеральную трассу М5 «Урал». Светофорный объект будет переведен в режим «мигающий желтый», — сказано в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что на данном участке имеется действующий пешеходный переход.

«Завершить работы на выезде с улично-дорожной сети города Пензы и открыть выезд с улицы Одесской планируется до 11 ноября 2025 года. Все изменения схемы дорожного движения носят характер временных и введены в рамках ремонта федеральной трассы», — добавляется в тексте.