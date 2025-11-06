18:10:35 Четверг, 6 ноября
Участок дороги «Поим — Башмаково — Земетчино» отремонтирован по нацпроекту

14:05 | 06.11.2025 | Общество

Пенза, 6 ноября 2025. PenzaNews. Участок региональной автомобильной дороги «Поим — Башмаково — Земетчино» протяженностью примерно 5,2 км отремонтирован в Пензенской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Дорога связывает Белинский, Башмаковский и Земетчинский районы. Интенсивность движения по ней — 8,5 тыс. автомобилей в сутки. Дорога входит в опорную региональную сеть Пензенской области», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что ремонт проводился на участке, расположенном в Земетчинском районе.

«Укреплено основание дороги методом холодной регенерации. Завершена укладка асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины щебнем, нанесена дорожная разметка. Дорога приведена к нагрузке 11,5 тонн на ось», — сказано в сообщении.

В тексте напоминается, что в 2024 году на этой дороге был отремонтирован участок протяженностью 7,1 км в Башмаковском районе.


