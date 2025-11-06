18:10:42 Четверг, 6 ноября
В Пензенской области четыре человека лишены гражданства РФ за действия, создающие угрозу национальной безопасности

15:12 | 06.11.2025 | Общество

Пенза, 6 ноября 2025. PenzaNews. Четверо жителей Пензенской области, которые ранее приобрели гражданство РФ в упрощенном порядке, лишены его за совершении действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации.

В Пензенской области четыре человека лишены гражданства РФ за действия, создающие угрозу национальной безопасности.

«УФСБ России по Пензенской области пресечена противоправная деятельность четырех жителей региона 1977, 1991, 1995 и 1997 годов рождения, которые приобрели гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. [...] Установлено, что последние, отбывая наказание в пенитенциарном учреждении за создание и участие в армянской этнической организованной преступной группировке, пропагандировали среди других осужденных идеологию запрещенной в Российской Федерации экстремистской организации», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по региону.

В нем поясняется, что действия, создающие угрозу национальной безопасности Российской Федерации, являются основанием для прекращения гражданства РФ в соответствии с пп. «б» п. 2 ч. 1 ст. 22 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

«Указанным лицам гражданство Российской Федерации прекращено», — сказано в пресс-релизе.

В тексте отмечается, что незаконная деятельность данных граждан была пресечена сотрудниками УФСБ совместно с представителями УФСИН России по Пензенской области.


