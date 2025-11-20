18:52:45 Четверг, 20 ноября
Олег Мельниченко поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

09:05 | 20.11.2025 | Общество

Пенза, 20 ноября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников транспорта с профессиональным праздником, который отмечается 20 ноября.

Олег Мельниченко поздравил работников транспорта с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Глава региона подчеркнул, что с работой транспортных организаций сопряжены все отрасли экономики и социальной сферы.

«В Пензенской области сформировалась мощная транспортная система. Разветвленная автомобильная сеть соединяет наш регион с 12 субъектами Приволжского, Центрального и Южного федеральных округов. По нашей территории пролегают крупные железные дороги страны — Куйбышевская и Юго-Восточная. Аэропорт города Пензы расположен в зоне важнейших воздушных коридоров, соединяющих север и юг нашей страны, Европу и Азию. Область лидирует по приросту пассажиропотока на пригородных поездах. На 60% обновлен состав пригородного пассажирского железнодорожного транспорта. Появились новые уникальные туристические маршруты», — отметил Олег Мельниченко.

«Достижением последних лет стала реализация транспортного инфраструктурного проекта. В прошлом году область приобрела 79 автобусов для работы на муниципальных и межмуниципальных маршрутах. На улицы Пензенской городской агломерации вышли 94 новых троллейбуса. В этом году 60 автобусов большой вместимости закуплены за счет перевозчиков города Пензы», — добавил он.

Губернатор обратил внимание, что в перевозках, обслуживании, ремонте, во взаимодействии с клиентами транспортных организаций задействованы тысячи жителей Пензенской области.

«Благодаря их компетентности, ответственности, точности, добросовестности, динамично развивается транспортная отрасль, двигая вперед экономику нашего региона», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он пожелал работникам транспортной сферы, их родным и близким крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе на благо региона и страны.


