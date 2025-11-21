16:05:32 Пятница, 21 ноября
В Пензенской области планируется ввести единовременные выплаты для участников СВО, получивших инвалидность вследствие военной травмы

14:00 | 21.11.2025 | Общество

Пенза, 21 ноября 2025. PenzaNews. Единовременные выплаты для участников специальной военной операции, получивших инвалидность вследствие военной травмы, планируется ввести в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области планируется ввести единовременные выплаты для участников СВО, получивших инвалидность вследствие военной травмы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Еще одна важная законодательная инициатива, которую внесем на декабрьскую сессию областного Законодательного собрания, — о единовременной выплате участникам СВО, получившим инвалидность вследствие военной травмы», — написал он в своем Telegram-канале в пятницу, 21 ноября.

Олег Мельниченко уточнил, что размер выплаты для инвалидов I, II и III групп составит 100 тыс., 50 тыс. и 25 тыс. рублей соответственно.

«Все необходимые изменения в нормативно-правовую базу Пензенской области должны быть внесены до конца года, чтобы с 1 января 2026 года выплаты начались», — добавил губернатор.


