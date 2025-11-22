В Пензе будет работать 78 елочных базаров Общество

Пенза, 22 ноября 2025. PenzaNews. Елочные базары в Пензе в этом году будут работать по 78 адресам, первые точки продаж новогодних деревьев, как ожидается, откроются 10 декабря. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В городской администрации состоялся завершающий аукцион на право заключения договора на размещение елочного базара. Определено еще 9 будущих точек торговли. Всего же на территории Пензы в этом году будет размещено 78 базаров, благодаря которым в бюджет планируется поступление более 1 млн. рублей. Период размещения торговых участков — с 1 по 31 декабря. Первые точки планируют открыться 10 декабря», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что стоимость сосны высотой 1-1,5 метра будет составлять в среднем от 1 тыс. рублей, 1,5-1,75 метра — от 1,5 до 1,9 тыс. рублей, 1,75-2 метра — от 1,8 до 2,5 тыс. рублей, 2-2,5 метра — от 2,5 до 3 тыс. рублей.

«Жителям города рекомендуется покупать новогодние елки только на елочных базарах, где имеются все необходимые документы на хвойную продукцию, подтверждающие ее безопасность и качество», — отмечается в сообщении.