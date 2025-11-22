11:13:24 Суббота, 22 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе будет работать 78 елочных базаров

09:43 | 22.11.2025 | Общество

Печать

Пенза, 22 ноября 2025. PenzaNews. Елочные базары в Пензе в этом году будут работать по 78 адресам, первые точки продаж новогодних деревьев, как ожидается, откроются 10 декабря. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В Пензе будет работать 78 елочных базаров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В городской администрации состоялся завершающий аукцион на право заключения договора на размещение елочного базара. Определено еще 9 будущих точек торговли. Всего же на территории Пензы в этом году будет размещено 78 базаров, благодаря которым в бюджет планируется поступление более 1 млн. рублей. Период размещения торговых участков — с 1 по 31 декабря. Первые точки планируют открыться 10 декабря», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что стоимость сосны высотой 1-1,5 метра будет составлять в среднем от 1 тыс. рублей, 1,5-1,75 метра — от 1,5 до 1,9 тыс. рублей, 1,75-2 метра — от 1,8 до 2,5 тыс. рублей, 2-2,5 метра — от 2,5 до 3 тыс. рублей.

«Жителям города рекомендуется покупать новогодние елки только на елочных базарах, где имеются все необходимые документы на хвойную продукцию, подтверждающие ее безопасность и качество», — отмечается в сообщении.


Читайте также
В Пензе водитель «Lada Granta» сбил ребенка В Сердобске организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре
В Кузнецке возбуждено дело против водителя, предъявившего поддельные права В Сердобске при пожаре в двухквартирном доме погиб мужчина
В Пензе пресечен канал организации незаконной миграции В отношении жителя Кузнецка, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама