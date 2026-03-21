Утвержден сводный план тушения лесных пожаров в Пензенской области Общество

Пенза, 21 марта 2026. PenzaNews. Сводный план тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2026 года, который был рассмотрен департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу, ФБУ «Авиалесоохрана» и согласован Рослесхозом, утвержден распоряжением губернатора. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

«Данный документ разрабатывается ежегодно для определения перечня и состава всех подразделений, принимающих участие в тушении лесных пожаров, и координации их действий. Он предусматривает проведение мер по противопожарному обустройству населенных пунктов и объектов экономики, определяет порядок привлечения подразделений пожарной охраны при тушении пожаров. Кроме того, планом обеспечивается создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных материалов», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что в течение пожароопасного сезона 2026 года на территории лесного фонда Пензенской области будет работать 22 лесопожарные станции.

«Все подразделения оснащены необходимой техникой и оборудованием», — подчеркивается в сообщении.