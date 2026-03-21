Утверждена программа дорожной деятельности Пензенской области на 2026-2031 годы

09:48 | 21.03.2026 | Общество

Пенза, 21 марта 2026. PenzaNews. Программа дорожной деятельности Пензенской области на 2026-2031 годы утверждена приказом Минстроя региона в рамках исполнения меморандума между Федеральным дорожным агентством и правительством области о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения.

«За время реализации 6-летнего плана [...] планируется привести в нормативное состояние порядка 2 тыс. 500 км дорог регионального и местного значения и 1 тыс. 479 погонных метров мостовых сооружений», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области.

В нем отмечается, что в приоритетном порядке предусмотрены мероприятия по ремонту автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, при этом протяженность дорог опорной сети составляет 694,4 км.

«К 2027 году показатель по нормативу дорог опорной сети составит 85%, до 2031 года будет обеспечено поддержание нормативности 85%», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что общая протяженность автодорог регионального и межмуниципального значения составляет около 3 тыс. 554 км.

«Нормативность дорог регионального значения до конца 2031 года планируется увеличить до 71,9%», — уточняется в сообщении.

В тексте добавляется, что планируется обеспечить поддержание нормативности дорожной сети городской агломерации на уровне 85,98% за счет работ по содержанию дорог и текущего ремонта в рамках межремонтных сроков, при этом протяженность дорог агломерации 1 тыс. 29,4 км.

«Особое внимание уделено приведению в нормативное состояние мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального и местного значения. До 2031 года планируется восстановить 1 тыс. 479 погонных метров мостовых сооружений (12 штук). [...] Большое значение будет уделено достижению показателя по развитию опорных населенных пунктов и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог в их границах», — отмечается в нем.


Читайте также
Жительница Пензы по совету незнакомца перевела 270 тыс. рублей на «безопасный счет» В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, пытавшегося проникнуть в термальный комплекс
В Нижнеломовском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело В Пензе столкнулись три автомобиля, один из водителей госпитализирован
В Каменке росгвардейцы задержали пьяного мужчину, ломившегося в чужую квартиру В Пензенской области за сутки произошло три пожара
Все новости
Актуальное

