Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем единения народов России и Белоруссии Общество

Пенза, 2 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем единения народов России и Белоруссии.

«Уважаемые жители Пензенской области! Поздравляю вас с Днем единения народов России и Белоруссии! Ровно 30 лет назад был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Это знаковое событие заложило фундамент для прочных отношений между нашими братскими государствами, связанными многовековой историей, общей культурой, духовными ценностями и традициями», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он обратил внимание на то, что особую роль в развитии интеграционных процессов играют межрегиональные связи.

«С 2021 года мы наращиваем сотрудничество с Минской, Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской областями, а также городом Минском. Подписано соглашение с правительством Республики Беларусь. Мы реализуем множество совместных проектов, направленных на развитие торговли, промышленности, сельского хозяйства, взаимообмен достижениями в сфере науки, культуры и патриотического воспитания молодежи», — констатировал губернатор.

Олег Мельниченко напомнил, что год назад впервые состоялись дни Пензенской области в Белоруссии, которые вызвали большой интерес к региону.

«Пензенские промышленники, аграрии, представители культуры, молодежные отряды посетили крупнейшие города Беларуси с выставками, концертами, состоялись совместные мероприятия. Итогом этой большой системной работы стало увеличение товарооборота и развитие новых совместных проектов», — отметил глава региона.

«Убежден, с годами наша дружба будет только крепнуть. Искренне желаю нашим белорусским друзьям и партнерам благополучия, процветания, успехов, мирного неба над головой!» — цитирует поздравление губернатора пресс-служба облправительства.