Завершение отопительного сезона в Пензе решено отложить до 13 апреля

09:43 | 02.04.2026 | ЖКХ

Пенза, 2 апреля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов сообщил, что завершение отопительного сезона в областном центре решено отложить до 13 апреля.

Ранее в качестве даты начала постепенного отключения отопления в Пензе называлось 7 апреля.

«Провел штаб по отоплению и благоустройству. Собрал представителей гидрометеоцентра, соцкультбыта, ресурсоснабжающих и управляющих компаний. В целом погода установилась теплая, но, по прогнозам синоптиков, ночи еще холодные: 3-5 градусов тепла. В ближайшее время возможны дожди и перепады температур. Учитывая эти факторы, коллегиально приняли решение отложить завершение отопительного сезона до 13 апреля», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере Max вечером в среду, 1 апреля.

Глава города подчеркнул, что в приоритете — забота о юных пензенцах.

По его словам, важно избежать сквозняков и резкого охлаждения помещений в школах и детских садах.

«Их, а также объекты здравоохранения, по сложившейся традиции будем отключать в последнюю очередь», — отметил Олег Денисов.

«Ориентируемся на погоду. Если тепло придет раньше срока, ресурсники готовы оперативно регулировать температуру подачи теплоносителя в дома. Держим руку на пульсе, чтобы действовать с учетом интересов горожан», — добавил он.


