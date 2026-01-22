Олег Мельниченко попросил Владимира Подобеда продолжить работу на посту председателя пензенской ТПП Экономика

Пенза, 22 января 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко попросил Владимира Подобеда, срок полномочий которого на посту председателя торгово-промышленной палаты региона истекает в 2026 году, продолжить работу в качестве руководителя ТПП.

Фото: T.me/omelnichenko

«В этом году у Владимира Николаевича Подобеда истекает срок полномочий. Попросил его продолжить работу на посту председателя пензенской торгово-промышленной палаты, предстоит еще многое сделать», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в четверг, 22 января.

Он сообщил, что в ходе встречи с Владимиром Подобедом, прошедшей в областном правительстве, были рассмотрены результаты работы торгово-промышленной палаты Пензенской области.

«Организация существует уже более 30 лет, за это время удалось объединить более 470 предприятий. Почти 100 из них — это крупные производства, на которые приходится более половины валового регионального продукта, и порядка 70% — предприятия малого и среднего бизнеса», — уточнил губернатор.

Олег Мельниченко добавил, что пензенская ТПП содействует диалогу между бизнесом и органами власти, а также развитию предприятий через обучающие программы.

«Уже больше 20 лет палата проводит региональный конкурс «Пензенская марка». Отмеченная этим знаком продукция получает дополнительные возможности в продвижении на рынке Пензенской области, других регионов России и за рубежом», — отметил руководитель субъекта федерации.

Он подчеркнул, что ТПП оказывает серьезную поддержку экспортным проектам.

«За прошлый год оформлено 3 тыс. 128 сертификатов происхождения товаров на экспорт. Благодаря этой работе увеличили географию поставок с 62 до 68 стран мира. Обратил внимание на необходимость укреплять торгово-экономические связи с Таджикистаном. С этой страной сотрудничаем более 20 лет, однако сейчас, как отметил во время недавнего визита первый вице-премьер России Денис Валентинович Мантуров, открываются новые возможности», — написал Олег Мельниченко.