Пензенские археологи проведут обследование участка сторожевого вала от Рамзая до Симбуховского леса Общество

Пенза, 12 мая 2026. PenzaNews. Пензенские археологи проведут обследование участка сторожевого вала 1676-1680 годов на участке от Рамзая до Симбуховского леса. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Max.ru/omelnichenko

«Пензенской археологической экспедиции поставлена задача по обследованию участка сторожевого вала от села Рамзай до Симбуховского леса. «Сторожевой вал 1676-1680 годов» является объектом археологического наследия федерального значения. Он входил в состав засечной черты, защищавшей восточные рубежи Российского государства от степных набегов. В предыдущие годы специалисты изучили вал на участке от Пяши до Рамзая. Нужно продолжать работу, которая включает пеший обход вала, детальную фотофиксацию, определение точных координат археологического памятника», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в минувший понедельник, 11 мая.

Он пояснил, что это позволит закрепить границы вала и предотвратить его разрушение.

«В этом году планируется исследовать селище в Вадинском районе, продолжить изучение Наровчатского городища и культурного слоя города Пензы, а также организовать выезды на городище «Старая Рязань» и Селитренное городище в Астраханской области», — добавил Олег Мельниченко.

Губернатор обратил внимание на то, что остается еще немало памятников археологии, известных по архивным данным, но не поставленных на государственную охрану.

«Мы должны изучить и сохранить их, чтобы вписать новые главы в нашу историю», — подчеркнул он.