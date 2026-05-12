17:54:09 Вторник, 12 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенские археологи проведут обследование участка сторожевого вала от Рамзая до Симбуховского леса

10:07 | 12.05.2026 | Общество

Печать

Пенза, 12 мая 2026. PenzaNews. Пензенские археологи проведут обследование участка сторожевого вала 1676-1680 годов на участке от Рамзая до Симбуховского леса. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Пензенские археологи проведут обследование участка сторожевого вала от Рамзая до Симбуховского леса

Фото: Max.ru/omelnichenko

«Пензенской археологической экспедиции поставлена задача по обследованию участка сторожевого вала от села Рамзай до Симбуховского леса. «Сторожевой вал 1676-1680 годов» является объектом археологического наследия федерального значения. Он входил в состав засечной черты, защищавшей восточные рубежи Российского государства от степных набегов. В предыдущие годы специалисты изучили вал на участке от Пяши до Рамзая. Нужно продолжать работу, которая включает пеший обход вала, детальную фотофиксацию, определение точных координат археологического памятника», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в минувший понедельник, 11 мая.

Он пояснил, что это позволит закрепить границы вала и предотвратить его разрушение.

«В этом году планируется исследовать селище в Вадинском районе, продолжить изучение Наровчатского городища и культурного слоя города Пензы, а также организовать выезды на городище «Старая Рязань» и Селитренное городище в Астраханской области», — добавил Олег Мельниченко.

Губернатор обратил внимание на то, что остается еще немало памятников археологии, известных по архивным данным, но не поставленных на государственную охрану.

«Мы должны изучить и сохранить их, чтобы вписать новые главы в нашу историю», — подчеркнул он.


Читайте также
Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Башмаковского района В Пензенской области прогнозируется IV класс пожарной опасности
Житель Пензенской области обвиняется в покушении на содействие террористической деятельности В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о ДТП, унесшем жизнь молодого мужчины
Мошенники выманили у жителя Пензенского района около 500 тыс. рублей Жительница Кузнецка лишилась более 1,4 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама