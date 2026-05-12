В Пензенской области прокуратура добилась возврата пенсионеру украденных со счета денег

17:29 | 12.05.2026 | Общество

Пенза, 12 мая 2026. PenzaNews. Прокуратура Пензенского района Пензенской области добилась возврата пенсионеру денежных средств в размере около 490 тыс. рублей, которые были украдены с его счета в 2024 году.

«Прокуратура Пензенского района Пензенской области провела проверку по обращению 78-летнего местного жителя о защите его прав в связи с хищением денежных средств. Установлено, что в сентябре 2024 года в результате действий неизвестных лиц пенсионер лишился своих накоплений в размере 489 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пп. «в», «г» ч. 3 ст.158 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что похищенные денежные средства поступили на счет жительницы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

«Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании в пользу пожилого мужчины суммы неосновательного обогащения. Заявленные требования судом удовлетворены. Прокуратура проконтролировала фактическое исполнение судебного решения. В настоящее время денежные средства пенсионеру возвращены в полном объеме», — сказано в тексте.


