В Пензе в ходе рейда выявили мигрантов, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет

18:02 | 12.05.2026 | Общество

Пенза, 12 мая 2026. PenzaNews. Мигранты, получившие гражданство Российской Федерации, но не вставшие на воинский учет, выявлены в ходе межведомственного профилактического мероприятия, прошедшего на территории оптово-розничного рынка «Северный» и на дорогах Пензы.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Совместный рейд провели сотрудники полиции и военные следователи СКР по Пензенскому гарнизону при участии бойцов ОМОН «Страж» Росгвардии.

«В ходе рейда было проверено 173 человека. Правоохранители выявили 18 иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации нелегально. Также установлены и задержаны двое мигрантов, подлежащих депортации. Повестки в военный комиссариат были вручены 13 бывшим мигрантам, которые получили российское гражданство, но проигнорировали постановку на воинский учет», — говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области.


